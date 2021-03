Riigikogu arutab valitsuse tegevust Euroopa Liidu poliitika ellu viimisel

Ettekande on praeguseks teinud peaminister Kaja Kallas, kes seejärel hakkas vastama küsimustele. Üks talle esitatud küsimus puudutas taaskäivitamisrahastut, mille kohta sooviti teada, millised on valitsuse plaanid, et taskäivitamisrahastu ei suurendaks sissetulekute ebavõrdsust ja piirkondlikku tasakaalustamatust.