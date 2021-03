Remdesiviiri soetamine hakkab haiglate lepingumahtu sööma

Raskelt põdevaid koroonahaigeid aitava remdesiviiri lisamine haigekassa tervishoiuteenuste nimekirja tähendab, et senise riikliku hanke asemel hakkavad haiglad seda ise soetama. Haigekassa hüvitab ravimi maksumuse, ent see tuleb haiglate lepingumahu arvelt, mitte sellele lisaks, nagu seni.

Kui seni hankis riik remdesiviiri tsentraalselt ja jagas selle haiglate vahel tasuta laiali, siis 1. aprillist lisatakse ravim haigekassa tervishoiuteenuste loetellu.

"See võimaldab haiglatel osta remdesiviiri tulevikus ka ravimi hulgimüüjatelt ja esitada selle manustamise järel haigekassale arve," selgitas ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs ERR-ile.

Lähiajal seda siiski ravimi tarneraskuste tõttu veel ei juhtu.

"Praegu on olukord selline, et ravimit tuleb ka lähitulevikus hankida keskselt, sest sellest on maailmas puudus ja hulgimüüjad ilmselt seda kuskilt ei saa," põhjendas Irs.

Ka haigekassa juht Rain Laane tõdes, et see, millal haiglad tootjatelt ravimit otse ostma hakkavad, pole veel teada.

"See aeg pole veel täpselt teada, sest see sõltub ravimitootjast. Kättesaadav on aga ravim nii praegu kui ka tulevikus, olgu kanal üks või teine," ütles Laane.

Remdesiviir on väheseid ravimeid, mis aitab koroona raske kulu korral inimeste tervislikku seisundit parandada ja lühendada haiglas viibimise aega. Suremust see aga vähendada ei pruugi.

"Remdesiviiriga on tehtud mitmed kliinilised uuringud, mille kokkuvõttev tulemus on, et ravim aitab hingamispuudulikkusega COVID-19 haiglaravi kestust lühendada, aga ei ole tõestatud, et ravim vähendaks suremust. Ravim toimib paremini, kui sellega alustada pigem varem," ütles Irs.

Rain Laane sekundeeris talle: "Kuigi elulemuskasu pole veenvalt tõendatud, seisneb ravimi peamine väärtus selles, et rasked lisahapnikku vajavad haiged saavad kiiremini haiglast välja."

Haiglad ei rõõmusta

Kuigi ravimiamet ja haigekassa on 1. aprillist jõustuva muudatusega rahul, siis haiglaid uus olukord ei rõõmusta, vaatamata sellele, et ravimit kiidavad ka nemad.

Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) juhatuse esimees Ralf Allikvee ütles ERR-ile, et haigekassast oli see kaval nüke. Ta tõdes, et remdesiviir on väga kulukas - üks originaal maksab 340 eurot, üks kuur eeldab kuut sellist kogust ehk ühe haige ravimine remdesiviiriga läheb maksma 2040 eurot.

"Kuna see nüüd läheb haigekassa alla, siis see hakkab meie lepinguraha sööma. Seni ostis ravimit riik ja meie saime seda nullhinnaga. 1. aprillist, kui see läheb haigekassa alla, siis hakkame seda meie maksma. Haigekassa selle maksumuse küll hüvitab, aga see läheb meie raviraha arvelt, mitte ei tule lisaks. Seega üks ravijuht läheb kallimaks," selgitas Allikvee. "Tänase seisuga oleme remdesiviiri andnud sajale patsiendile, seega riigi kingitus meile on praeguse seisuga 200 000 eurot. Edaspidi tähendab see miinus 200 000 eurot meie lepingulisest ravirahast. See on haigekassal kavalalt tehtud asi."

Allikvee lootis, et ka koroonahaigete raviks tehtud erakorralised kulutused tulevad lepingumahule lisaks ning haigla saab säilitada plaaniliseks raviks kavandatud lepingumahu. Lisaeelarvega juurde antavast rahast koroonahaigete ravikulusid täielikult ei korva.

"Eeldasime, et mai keskel või juuni alguses oleme suuremast koroonajamast välja tulnud ja saame hakata plaanilist tööd tegema ning teha ülejäänud aastaga ära ka haigekassa lepingu mahu, aga nüüd, kui COVID-i raha tuleb ka plaanilise ravi arvelt, siis töötame lõppkokkuvõttes vähem, see meid väga palju ei rõõmusta - haigla saab veel vähem plaanilist tööd teha. Haigla ei saa ka oma arendusse raha panna, siin kerkib palgaküsimus, töötajaid ei saa stimuleerida. Keeruline küsimus," tõdes Allikvee.

Samas kiitis Allikvee, et kuni riik remdesiviiri hangib, on seda kogu aeg saada ja tarned tagatud.