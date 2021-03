Kell 20 "Suud puhtaks": kokkuvõte pandeemia-aasta õppetundidest

ETV arutelusaade "Suud puhtaks" keskendub sel teisipäeval teemale, et oleme koroonaviiruse pandeemiaga koos elanud terve aasta ning seega on aeg kokku võtta kriisiaasta õppetunnud.

Möödunud kevadel valitsenud paanika asemel on meil nüüd kõige suuremad nakatumisarvud ja COVID-19 patsientidest koormatud haiglad. Mida me oleme pandeemia ohjeldamisel teinud õigesti ning veel olulisem - millised otsused on meid tõuganud praegusesse tervishoiu- ja majanduskriisi? Kuidas edasi võidelda koroonapandeemiaga ning mis muutusi vajab meie pandeemiapoliitika?

Saates arutlevad strateegiakonsultant Indrek Saul, TÜ molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg, Guardtime tervisevaldkonna juht Ain Aaviksoo ning psühholoog Kenn Konstabel. Skype's liituvad Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda, ennetusarst Taavi Tillmann ning Lõuna-California ülikooli ajalooõppejõud Aro Velmet.

"Suud puhtaks" alustab ETV-s kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate küsimusi, arvamusi ja mõtteid automaatvastaja numbril 69 88 954 ja aadressil suudpuhtaks@err.ee. Otsesaate ajal on avatud telefoniliin vaatajate küsimusteks ja kommentaarideks.