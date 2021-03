Saksamaa soovib AstraZeneca täiendavaid uuringuid

Viroloogi sõnul tuli nüüd paari nädalaga ette sama palju trombijuhtumeid, kui tavaliselt terve aastaga ning see viitab, et probleem võib olla vaktsiinis. Samas on AstraZeneca vaktsiin Drosteni sõnul pandeemia peatamisel olulise tähtsusega.

Arni Alandi