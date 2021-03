Uberi autojuhid saavad Suurbritannias õiguse miinimumpalgale ja pensionile

Õiguste aluseks on Suurbritannia kõrgeima kohtu otsus, et Uberi juhid on töötajad, mitte füüsilisest isikust ettevõtjad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegu on esimese korraga maailmas, kus Uberi juhte töötajatena koheldakse.

Juhtide sõnul on saadud õigused teretulnud, aga mitte piisavad ning töötingimused peavad edaspidi veelgi paranema.