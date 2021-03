Kuigi mõnes kohas võib jää paksus olla veel kümmekond või rohkemgi sentimeetrit, on pea kõigil siseveekogudel kaldad juba lahti sulanud ja jää muutunud rabedaks.

Piiriveekogudele, näiteks Peipsile on lubatud veel jalgsi peale minna.

Õnnetusi ei ole juhtunud ning kolmapäevane keeld kuulutati välja ennetavalt.

"Inimesed on väga uljad, eriti kalamehed. Kui jääd natukene ikka on, siis juba tõttavad peale. Peaks ikkagi vaatama ette, kindlasti kalameestel võiks alati kaasas olla ka jäänaasklid," rääkis Tartu päästekomando meeskonnavanem Marek Kutsar "Aktuaalsele kaamerale".

"Jääpaksust nagu on, aga kevadise jää on päike teinud hapraks ja sõmeraks, tegelikult on see ohtlik," lisas ta.