Tallinna lastehaigla valmistub PERH-i koroonapatsiente ravile võtma

Kui Tallinna suurhaiglad on hädas koroonapatsientidele voodikoha leidmisega, siis Tallinna lastehaiglas on tööd tavapärasest märksa vähem, sest laste erakorraliste haigestumiste arv on koroonaajal mitu korda vähem. Nii on tekkinud olukord, kus ühes haiglas õed ägavad töökoormuse all, aga lastehaiglas ollakse töö ootel. Nüüd tehakse lastehaiglas ettevalmistusi, et hakata ravima ka täiskasvanuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu ütles, et ennekõike saab lastehaigla abistada selliste patsientidega, kes ei vaja intensiivravi ja kes ei vaja väga aktiivset ravi. "Pigem selline hooldus, kes ei saa veel koju minna, kes ei saa näiteks üksinda hakkama ja lähedased ei saa neid veel koju võtta," rääkis Peedu.

Lastehaiglat ühendab regionaalhaiglaga tunnel ning praegu pannakse paika haigete võimalikke liikumisskeeme ja seatakse valmis koroonapatsientide palateid. Kui haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv jätkab kasvamist samas tempos nagu viimased kaks nädalat, siis on osa patsientide viimine lastehaiglasse Peedu sõnul lähinädalate küsimus. Tallinna lastehaigla juhi Katrin Lutsu sõnul võib nende abi vaja minna veelgi varem.



"Me oleme tegelikult rääkinud kahe erineva kategooria haigetest. Üks kategooria võiks olla Covid-haiged, kes vajavad haiglaravi, sinna on meil pakkuda

kümmekonna kohaline osakond. Aga me oleme valmis pakkuma ka suuremat osakonda, 30 voodikohta n-ö puhastele haigetele, kes vajavad sisehaiguste tõttu ravi, on see onkoloogiline ravi, operatsioonijärgne taastumine," sõnas Luts.



Lastehaiglasse saadetud meedikuid hakkavad ravima seni väikeste patsientide raviga tegelenud medõed. Osa töötajaid saadab naaberhaiglasse ka regionaalhaigla ise. Juba sel nädalal avab regionaalhaigla oma Hiiu korpuses uue 15 voodikohaga osakonna neile Covid-patsientidele, kes vajavad jälgimist. Koroonapalatite kiiret täitumist vaatab haiglajuht murelikult.

"Meie jaoks on ikkagi kõige suuremaks probleemiks see maagiline number 1000. Kui me ütleme, et praegu on ca 700 patsienti üle Eesti, siis me näeme, et võimekust on veel Lõuna regiooni haiglatel võtta patsiente, aga tegelikult kui me üle Eesti saavutame taseme 1000 haiget, siis on haiglad tõesti väga, väga kriitilises olukorras," sõnas Peedu.