"Sügava kahetsusega teatan teile, et täna kell 18.00 kaotasime Tansaania presidendi John Pombe Magufuli," ütles asepresident Samia Suluhu Hassan telepöördumises.

Hassani andmetel suri 61-aastane president südamehaigusesse, mille all oli kannatanud pea kümme aastat.

Riigipea tervise ja asukoha kohta oli viimastel päevadel samas levinud mitmesuguseid kuulujutte, sest president polnud avalikkuse ette ilmunud juba nädalaid.

Opositsioonijuht Tundu Lissu teatas nädal tagasi, et Magufuli on koroonaviirusesse nakatumise järel haiglaravil. Lissu allikate kohaselt viibis riigipea haiglas naaberriigis Keenias.

Presidenti kritiseeriti teravalt tema koroonameetmetega seoses, sest muu hulgas soovitas ta palveid ja auruteraapiat.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus on Tansaania olukorraga seoses väljendanud sügavat muret, sest paljud riigid teatanud, et sealt saabunud inimesed on tihti nakatunud koroonaviirusesse.