Ranna hiilgeagadest on möödas juba päris palju aastaid. Nüüd otsustas Lääne-Harju vallavalitsus otsustas anda ehitusloa Klooga ranna rannaala ehituseks ning esimesed märgid tulevasest ehitusest on juba maasse löödud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suur heameel on sellest, et Klooga randa on kavandatud juba üle kümne aasta ja nüüd lõpuks saame otsast peale tegema hakata. Plaanid on loomulikult suuremad kui esialgu võimalik ellu viia, aga kui kuskilt ei alusta, siis ei jõuagi kuskile pärale," rääkis Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben.

Ranna ehitus on kavandatud mitmes etapis. Kõigepealt tulevad sinna laudteed, et mere äärde pääseks kergemalt ka näiteks lapsevankriga, ning veel üks laudtee tuleb paralleelselt merega. Randa on plaanis rajada kõik see, mis randa kuulub - päevituspingid, prügikastid, riietuskabiinid, tualetid. Jalkaväravad ja võrkpalliplats jäävad alles ja sportimisvõimalusi, mida saab aastaringselt kasutada, tuleb juurde.

Ruben ütles, et alanud ehitustööd on juba tekitanud kohalikes huvi.

"Kuuldus, et siin hakatakse midagi tegema, on läinud juba levima ja meile tuleb mitmeid päringuid selle kohta, kas oleks võimalik valla maad rentida, et siin ka toitlustust pakkuda. Meil on väga hea meel selle üle ja töötame välja tingimusi, et maad ikka rendile anda," rääkis abivallavanem.

Ranna esimene etapp valmib jaanipäevaks ja randa selleks ehituse ajaks kinni ei panda.

Aastaid tagasi oli Klooga rand väga hinnatud paik Tallinna rahvale, sest rong sõidutab suplejad pealinnast otse randa. Praegu sõidab rong Tallinnast Klooga randa kolm korda päevas. Kloogale käib rohkem ronge ja vald on mõelnud sellele, et tuua rahvas bussiga Kloogalt randa.

Ranna esimese etapi ehitust rahastatakse valla eelarvest ja maakondlikust arengukavast ning maksma läheb esimese etapi ehitus üle 300 000 euro.