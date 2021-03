Mullu kilemantliga end kaitsnud Kalle Grünthal tänavu enam maski ei kanna

Eelmisel aastal paistis riigikogu liige Kalle Grünthal (EKRE) silma sellega, et osales riigikogu juhatuse valimistel kummikinnaste, kaitsemaski ja kilemantliga. Nüüd, mil maski kandmine on avalikes siseruumides kohustuslik ning seda soovitatakse ruumides, kus on koos palju rahvast, paistis Grünthal silma maskikandmissoovituste eiramisega.

"Miks ma käin hääletamas ilma maskita? A mis sellega probleem on siis?" vastas Grünthal "Aktuaalse kaamera" küsimusele.

"Minu meelest oleme jõudnud praegu sellisesse olukorda, mida ma ütleme aasta tagasi esimest korda tunnetasin. Kuna keegi midagi ei öelnud, mis on õige kaitsevahend, siis ma rakendasin neid iseseisvalt. Aasta ajaga ma olen saanud targemaks. Ja ma arvan, et aasta aja pärast käituvad ka teised inimesed nii nagu mina käitun praegu," sõnas ta.

Grünthali sõnul ei ole tal hirmu oma tervise pärast. "Ma arvan, et minu tervis on minu enda asi, kuidas ma seda kaitsen. Aga kuna teie kannate ju kõik maske. Kui te väidate, et mina teid kõik nakatan, siis langeb see teooria ära, et mask kaitseb," rääkis Grünthal.