Teadusnõukoda tõdes teisipäeval valitsusele esitatud ja reedel avalikustatud koroonaviiruse olukorra kirjelduses, et kuigi koroonasuremus jätkab veel mõnda aega tõusu, on nakatumiskordaja R langustrendis.

Teadusnõukoja hinnangul on nakatumine jätkuvalt väga kõrgel tasemel, kuid nakatumise kiire kasv on kehtivate piirangute toel peatunud.

"Nakatumiskordaja R on 13. märtsi seisuga ca 1,05 ning langustrendis. Nakatumiskordaja R langustrend ilmneb ka kõige kiirema levikuga piirkondades (Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa). Vanuserühmas 15–19 on nakatumine langemas, kuid vanuserühmas 20–24 jätkuvalt tõusmas," seisis teadusnõukoja briifis.

Nakatumiskordaja R on langustrendis. Autor/allikas: Teadusnõukoda

Teadusnõukoda märkis, et haiglaravi vajadus püsib endiselt väga kõrgel tasemel. "Haiglates olevatest isikutest on 50 protsenti vanuses üle 70 aasta. Suremus jätkab kõrge nakatumise tõttu veel mõnda aega tõusu," seisab dokumendis.

Teadusnõukoja hinnangul on kehtestatud piiranguid ja soovitused hakanud nakatumisele mõju avaldama, kuid oluline on nendega jätkata.

"Nakatumise praegusel tasemel püsima jäämise korral on meditsiinisüsteem endiselt väga suurtes raskustes. Kuna kõrgeim nakatumine on nooremates eagruppides, soovitab teadusnõukoda tähelepanu pöörata kitsamate sihtrühmade mõjutamiseks."

Vaktsineerimise mõju ilmneb teadusnõukoja hinnangul hooldekodudes toimuva nakatumise märkimisväärses vähenemises.

Teadusnõukoda rõhutas veel, et Eesti avalikus arvamuses äärmiselt laialt levinud kriitika vaktsineerimise korralduse suhtes Eestis ei ole enamjaolt põhjendatud. "Kuigi vaktsiinitarnete kogused on piiratud ning tarned hektilised, on vaktsiiniga hõlmatus Eestis üks Euroopa paremaid."