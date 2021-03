Üle paarkümne inimese ühes ruumis koos, neist omakorda enamik istumas külg külje kõrval ümber koosolekulaua, nii nägi välja sel nädalal kolmetunnine koolitus Viru Vanglas. Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe vastas ERR-i päringule, et kontaktkoolitusel jälgiti vastavalt valitsuse korraldusele kõiki ohutusnõudeid, näiteks oldi maskis.

Just sellised kontaktkoolitused on aga olnud üheks põhjuseks, miks Virumaal on koroonakolded tekkinud, tõdes terviseameti idaregiooni juhataja Marje Muusikus. Ta nentis, et õnneks on enamik tööandjaid saanud aru selliste koolituste ohtlikkusest. "Erinevates õppeasutustes, lasteasutustes ja ka töökohtades on olnud juhuseid, kus nakkus on saanud alguse just sellisest sisekoolitusest või -koosolekust. Väga tihti on see halvanud asutuste tööd, sest üks osa inimestest haigestub kohe ja osa on siis lähikontaktsed, kes peavad ka kümneks päevaks eneseisolatsiooni jääma."

Töökohasisestest võimalikest rikkumistest teada saades annab terviseamet info edasi tööinspektsioonile, ütles Marje Muusikus. "Tööinspektsioonile edastame infot nende asutuste kohta, kus tundub, et pole asjad korras. Igal ettevõttel peab olema ka oma töökeskkonna riskianalüüs, kus nad peavad näitama, kuidas nad oma ettevõttes viiruste levikut peatavad."

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon üllatus, kuuldes, et praegusel piirangute ajal keegi veel kontaktkoolitusi korraldab. "Meile tuleb terviseametist sageli palveid, et kontrollige üht või teist ettevõtet, kuidas nad kroonviiruse meetmeid rakendavad. Üks asi, mida tööandjad alati meile vastavad, on see, et kõik koolitused toimuvad veebis, kõik koosolekud on veebis ning kontoritöötajad on suunatud kaugtööle."

Viru vangla esindaja Teele Sihtmäe sõnul oli koolituse iseloomu arvestades kontaktõpe vajalik. Samas ta möönis, et osal inimestel võimaldati koolitusel osaleda ka distantsilt.

Marje Muusikus toonitaski, et kui koolitusel on võimalik osaleda veebi teel, siis peabki koolitust veebis tegema. "Kuna Eesti nakatumisnäitajad on ikka väga kõrged, siis kui see pole tõesti ülivajalik kontaktkoolitus, et ilma selleta enam edasi töötada ei saa, siis lähima kuu aja jooksul peaks kõik koolitused viima veebi ning kontaktkoolitused tuleks edasi lükata."

Silja Soon pani inimestele südamele, et praegusel keerulisel ajal tuleb enne rahva kokku kutsumist mõelda võimalikele tagajärgedele. "Mõelge hoolega läbi, mis on kontaktkoolituse korraldamise tagajärjed, või kui korraldate sünnipäeva, siis mis võivad olla selle tagajärjed."

Kokku on Viru vanglas üle 300 töökoha.