Otepää lähistel elava pere lemmikloomadeks on sebrad

Tihti on pere lemmikloom kass, koer, mõnel pool ka siga või mõni suleline. Otepää lähistel Restu külas on Hobusaare talu, kus elab pere, kellel on väga palju huvitavaid ja lausa eksootilisi loomi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks ta on pigem sellepärast, et lapsi toast välja meelitada. Tänapäeval ainult kassi või koeraga ei tule laps toast välja. Tahtsin neid rohkem tundma õppida - selliseid soojamaa loomi ka, mitte ainult tavalisi loomi. Kanad, lambad ja kitsed on nii tavapärased, põhimõtteliselt igas maal olevas talus on ikka selline loom olemas," rääkis Hobusaare talu peremees Valmar Kängsepp.

Teiste seas elab talus kaks Chapmani sebra. Nad on kahe aasta vanused ja toodud Leedust. Eestis üsna haruldastel loomadel tuleb kohaneda jahedama kliimaga ning uute pereliikmetega.

"Muidugi pikk maa oli neil tulla, see oli kärsitu ja rahutuks tegev. Algul ei tulnud nad ligigi. Nüüd nad söövad porgandit näpu vahelt ja täna nägi juba, et sai puutuda. Varem ei ole üldse puutudagi lasknud. Kui iga päev tihedasti käid nende juures, räägid juttu, koristad, söödad neid, siis harjuvad nemad sinuga ja ise harjud nendega. Selles mõttes ongi see, et kui sa loomaga suhtled, siis sa saadki temaga rohkem sõbraks," ütles Kängsepp.