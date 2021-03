Itaalia prokurör esitas laupäeval kohtule ametliku taotluse, et alustataks poliitiku Matteo Salvini üle kohtumõistmist süüdistatuna inimröövis ja ametiseisundi kuritarvitamises, sest ta keelas 2019. aasta augustis migrantide laeval randuda.

See on teine taoline juhtum, mis seotud Salvini siseministriks olemise ajaga, mil ta keelas kõigil vabaühenduste laevadel Itaalia sadamatesse sisenemise ja mille tulemusel võib teda oodata 15-aastane vanglakaristus.

Salvini viibis Sitsiilias Palermos toimunud kohtuistungil kohal. "Palermo prokuratuur soovis kohtuasja, süüdistades mind inimröövis," teatas ta sotsiaalmeedias, lisades: "Kas olen mures? Üldse mitte."

"Olen uhke, et töötasin selle nimel, ei kaitsta oma riiki, pidades kinni seadustest ning äratades üles Euroopa."

Hispaania vabaühenduse Open Arms laevale keelati sadamasse sisenemine, sundides alust Lampedusa saare lähistel ankrusse jääma, samas kui tingimused laeva pardal halvenesid.

Laeva pardal oli esialgu 147 peamiselt Aafrika päritolu migranti, kuid kõigil alaealistel ja mõningatel terviseprobleemidega isikutel lubati varem maale tulla.

Open Arms kinnitas prokuratuuri taotlust, lisades: "Haavatavate inimeste õiguste rikkumine on kuritegu igas demokraatlikus riigis, mis peab kinni põhiseadusest ja rahvusvahelistest konventsioonidest."

Järgmine kohtuistung määrati 17. aprillile.

Salvinit ootab ees sarnane kohtuasi tema otsuse pärast takistada 100 migrandi randumine Itaalia rannikuvalve laeval Gregoretti 2019. aasta juulis.

Tema juhitava Liiga erakond hoiab migrantide Itaaliasse sisenemise osas karmi joont, väites, et riik kannab ebaõiglaselt suurt koormat Euroopa esimese sisenemispunktina neile, kes kipakate laevukestega Põhja-Aafrikast üle Vahemere Euroopasse saabuvad.

Laevade sisenemise takistamise ajal kuulus Salvini siseministri ja asepeaministrina Giuseppe Conte valitsusse.

Ta on väitnud, et see polnud ainuisikuliselt tema poliitika, kuid valitsus oli sellega nõus.

2019. aasta augustis, julgustatuna populaarsusest arvamusküsitlustes, algatas Salvini poliitilise kriisi, sooviga saavutada ennetähtaegsete valimiste korraldamine. Selle tulemusel moodustasid tema koalitsioonipartnerid uue valitsuse ilma temata.