"Olukorrast riigis": miks Soomere nii vara presidendirallit alustas?

"Soomere avaldus on igal juhul üllatav - miks nüüd ja miks nii vara? Väga lihtne on nii vara välja tulles ennast ära kõrvetada," tõdes Hindrek Riikoja. Ta märkis, et kindlasti ei valita presidendiks tagasi praegust riigipead Kersti Kaljulaidi, kuna ta ei saaks poliitikute toetust. Samas arvati, et uue, Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni tekkides kiputi eeldama, et uueks presidendiks saab Jüri Ratas, kes võiks hiljemalt valimiskogus ka piisava toetuse saada.

Soomere esileastumist pidas liialt varajaseks ka Indrek Lepik, kelle hinnangul jätab see piisavalt aega tema puuduste ülesotsimiseks ja avalikustamiseks. "Tõsi on see, mida ta ka ise tunnistas, et ükski erakond ei ole tema poole veel pöördunud," lisas Lepik.

Samas leidis Riikoja, et Soomere kui võimaliku kandidaadi peale võib mõelda mitu erakonda. Siiski tasub meeles pidada, et kõik senised Eesti presidendid on olnud erakondlike sidemetega ja seepärast on väga väheusutav, et meie järgmine president võiks olla täiesti apoliitiline nagu Soomere on, lisas Riikoja.

Lisaks oli saates jutuks koroonaviiruse olukord ja vaktsineerimine, tervise- ja tööminister Tanel Kiige algatus leida lisaraha tervishoiusüsteemi tööshoid,miseks, valitsuses heakskiidu saanud lisaeelarve eelnõu, lõppeval nädalal avalikuks tulnud spioneerimisjuhtum Hiina kasuks ning noortespordis avalikuks tulnud seksuaalse väärkohtlemise juhtumid.