Mullu sügisel renoveeritud Sillamäe kesktänav juba laguneb

See, et teed lagunevad, ei ole üllatus. Aga tavaliselt peavad nad vähemalt garantiiaja vastu. Sillamäe kesktänava esimese osa rekonstrueerimine lõppes eelmise aasta novembris. Vähem kui poole aastaga on ilmunud probleemid Sõtke jõge ületaval lõigul.

Sillamäe abilinnapea Aleksei Stepanovi sõnul pole lagunemine õnneks ohtlik liiklejatele. "See pole olukord, kus me peame ülikiiresti reageerima, nii pea kui ilmastik lubab, me sellega ka tegeleme," lausus ta.

ERR-i palvel olukorda fotode abil analüüsinud teedeinsener Ain Kendra nentis, et tegu on tõenäoliselt ehituspraagiga, mida võis võimendada veerikas asukoht.

"Tegemist on selgelt vuugipragudega, pikivuugipragudega. Asfalt paigaldatakse paanidena ja need paanid peavad omavahel kokku minema. Tundub, et need paanikohad on sattunud sõidujälge. Seda ei tohi kunagi olla ehk see on puhtalt tehnoloogia rikkumise küsimus," leidis Kendra.

Eksperdi sõnul peaks lähiaeg näitama, kui sügavale probleem ulatub ehk kas mure piirdub vaid asfaldiga või võivad hädad olla põhjustatud valest aluspinnasest.

"Kui paari kuu pärast on seal ka võrkpraod, on selge, et põhjus on külmakerkes, ja siis ei ole midagi muud teha kui külmakerkeline materjal välja vahetada," lausus Kendra.

Tee teinud ettevõte N&V kinnitas kirjalikus vastuses, et töö sai tehtud projekti ja kehtivate normide järgi ning kannatada saanud lõik remonditakse sobivate ilmade tulekul.