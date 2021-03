Algava nädala teine pool toob kuni kümme soojakraadi

Tugev loodetuul nõrgeneb ja jääb esmaspäeva pärastlõunal vaiksemaks. Õhk on aga karge ja õhutemperatuur tõuseb napilt üle null kraadi. Samas on soojem õhumass Eesti poole teel ehk tuleval nädalala on oodata üsna kevadist ilma.

Ööl vastu esmaspäeva on Lääne-Eestis valdavalt selge, kuid Ida-Eestis on enne keskööd pilvine ja üksikutes kohtades võib olla lumehooge. Puhub loodetuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Esmaspäeva hommik tuleb enamasti selge ja kuiv. Tuul puhub loodest 5 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis.i Õues on veel jahe ja termomeetri näit jääb alla nulli.

Päeval võime nautida päikesepaistelist ilma, vaid kohati on kerge pilvisus. Puhub loodetuul 5 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, mis õhtuks veelgi raugeb, puhudes läänekaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Sademeid võib oodata alles nädala lõpus, muidu tuleb enamasti vähese pilvisusega päikeseline ilm. Öösiti on veel külm, aga päeval õhk soojeneb jõudsalt, nädala teises pooles on isegi 7 kuni 10 kraadi sooja.