Ahhaa keskus tähistab August Rauberi 180. sünniaastapäeva

Kui koroonaolukord Eestis seda lubaks, näeksid külastajad alates esmaspäevast Tartus Ahhaa keskuses sellist vaatepilti: vitriinidele on üles seatud koljud, mõõtmisriistad ja enam kui sajandivanused muumiad. Koridori lõpus tervitab külalisi Rauberi vahakuju.

"August Rauber oli maailmakuulus anatoom, kelle näituse me oleme nüüd avanud. Ja tema kõige suurem saavutus oli anatoomiaatlas, mis on teinud ta maailmakuulsaks. Ja ta oli ka eksperimentaalse embrüoloogia üheks rajajaks," rääkis Tartu ülikooli anatoomiaosakonna juhataja Andres Arend.

Näituse projektijuht Maie Toomsalu rääkis, et Rauber kutsuti Tartusse tööle Leipzigist. Tudengite paremaks õpetamiseks rajas ta 1890. aastal vanasse anatoomikumi õppemuuseumi, mis oli avatud ka linnarahvale.

"Ta ei alustanud päris tühjalt kohalt. Tema eelkäija Stieda oli ka juba 800 preparaati kogunud. Rauber täiendas väljapanekut mudelitega, valmistas ise puidust õppemudeleid juurde," lausus Toomsalu.

Omal ajal rahvusvaheliselt hästi tuntud muuseum tegutses 1917. aastani, pärast mida jagati preparaadid ülikoolis instituutide vahel laiali. Kuigi sõdade jooksul läks enam kui tuhandest eksponaadist koosnevast kogust suurem osa kaotsi, on valik hästi säilinud preparaate nüüd vaatamiseks väljas.

"Siin me näeme väga õpetlikke ja külastajatele väga meeldivaid originaalmumifikatsioone. Siis on meil väljas tema antropoloogilise uuringu tööriistad, on näha ka koljud, on tema luu-uuringu preparaadid, on tema enda valmistatud puitmudelid ja ka tema muuseumist pärinevad õpetamismudelid," kirjeldas Toomsalu.

Näitus jääb Ahhaa keskuses avatuks augusti lõpuni.