Hiinas algas kohtuprotsess spionaažis süüdistatud kanadalase ülev

"Meid häirib väga juurdepääsuvõimaluste ja läbipaistvuse puudumine kohtuprotsessides," ütles Kanada Pekingi saatkonna asjur Jim Nickel, kui tal keelati kohtusaali siseneda.

Saali sisenemine oli keelatud ka ajakirjanikele. Keeldu põhjendati sellega, et juhtum on seotud riikliku julgeolekuga.

Endine diplomaat vahistati juba 2018. aastal ja talle esitati mullu juunis ametlik süüdistus spioneerimises. Samal ajal võeti sama süüdistusega kinni ka Kovrigi kaasmaalasest ärimees Michael Spavor.

Hiina on eitanud, et tegemist on kättemaksuga Huawei juhi ja asutaja Ren Zhengfei tütre Meng Wanzhou kinnipidamise eest Kanadas.

Hiina kohtusüsteemis mõistetakse enamik inimesi süüdi, kui nad juba kohtu ette tulevad ning kanadalast ähvardab koguni eluaegne vangistus.

Kanadas saab mais läbi Mengi väljaandmise protsess Ühendriikidele, kus süüdistatakse Huaweid USA sanktsioonide rikkumises Iraanile.