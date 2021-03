Austraalia kaguosas jätkuvad paduvihmad on tekitanud üleujutusi, mille eest on evakueeritud 18 000 inimest.

Ametivõimud on soovitanud inimestel vältida mittehädavajalikke sõite ja jääda kodutööle. Häiritud on ka Newcastle'i sadama töö. See sadam on maailma suurim söeekspordi sadam. Jätkab Mall Mälberg.