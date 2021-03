Opositsioon on piirangute küsimuses eri meelt

Viimastel nädalatel kiirelt kasvanud nakatuvusnäitaja on tõus on pidurdunud. Enamus riigikogu esindajaid arvab, et praegu kehtivad piirangud on piisavad ja jälgida tuleks nende täitmist.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütleb, et praegu on pigem tarvis inimesi teavitada koroonariskidest kui hakata uusi piiranguid kehtestama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teha nüüd täiendavaid rangeid reegleid, mida osad riigid on kasutanud, näiteks kella-ajalised liikumispiirangud, maakondade vahelised piirangud, seda ma isiklikult õigeks ei pea. Ma arvan, et meil tuleb piirangute kehtestamisel ja viiruse leviku tõkestamisel hoida sellist mõistlikku tasakaalu, et ühiskonnaelu siiski säiliks," ütles Kiik.

Opositsiooni kuuluvate erakondade esindajad ei ole piirangute karmistamise osas ühte meelt. Sostiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar ütleb, et rohkem inimesi tuleks saata kaugtööle. Samuti võiks tema hinnangul kaaluda eriolukorra kehtestamist.

"Kui me näeme, et numbrid on lastud nii kõrgeks, et ei saa enam pidama, siis signaalina mõnele, kellele ei ole siiamaani kohale jõudnud, et olukord on väga tõsine, on see võib-olla see viis, kuidas see sõnum kohale viia," ütles Saar.

EKRE volikogu esimees Urmas Reitelmann ütleb, et piiranguid tuleks karmistada ja panna piirid ajutiselt kinni.

"Ajutiselt piirid kinni. Ja ma arvan, et väga hea meede on koroonahotelid. Et kui inimesed ikka tahavad liikuda, ka eestlased, kes tulevad tagasi oma raha eest, ostavad koroonahotelli, istuvad karantiinis ära ja tulevad rahulikult oma igapäevaelu juurde tagasi," rääkis Reitelmann.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et viimati kehtestatud piirangute mõju ilmneb nädala pärast. Tema hinnangul tuleks pigem jälgida seda, et inimesed peaksid piirangutest kinni.

"Loodame, et need piirangud, juhul kui neid jälgitakse ja täidetakse, on piisavad. Ja täna peaks rõhu suunama ikkagi sellele, et kehtestatud piiranguid ja nõudeid kõik inimesed täidaksid maksimaalselt," sõnas Seeder.

Alates 11. märtsist pandi kinni teatrid, kinod, spordisaalid ja söögikohad. Lahti jäid esmavajalikud kauplused. Õpilased saadeti koduõppele. Kehtima hakkas maski kandmise nõue ning soovitus viia kontaktid miinimumini.