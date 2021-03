Teisipäev on karge öö, kuid päikeselise kevadpäevaga

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Saartel võib kohati veidi sadada. Mõnel pool on võimalus udu tekkeks. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis. Külma on Ida-Eestis 8 kuni 13, Lääne-Eestis 3 kuni 8 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -2 kraadist +1 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Kesk- ja Ida-Eestis on külma 4 kuni 9 kraadi, Lääne-Eestis on õhutemperatuur -2 kraadist +1, saartel +3 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +1 kuni +6, Lääne-Eestis kohati +9 kraadini.

Kolmapäeval püsib ilm sajuta, aga tugevneva tuulega. Öösel jõuab õhutemperatuur veel miinuspoolele langeda, päeval soojeneb +5 kraadi ümbrusesse.

Neljapäeval annab tuul järele, läänevoolus võib jõuda merelt üksikuid vihmapilvi. Tuuline öö on plusspoolel, ka päev tuleb eelnevast soojem.

Reedel on tuul rahulik ning öö väheste miinuskraadidega, päeval lisandub lääne poolt nii niiskust kui ka soojust ning mõnel pool tibutab vihma. Õhutemperatuur ulatub 10 soojakraadini.

Laupäeval läheb veel niiskemaks ja soojemaks. Päevamaksimumid tõusevad juba laialt üle 10 kraadi.