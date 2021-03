"Minu teada osaleb neli kuni kuus ministeeriumi uue eelnõu koostamises. Vaatame, kui see esitatakse, kas saame selle siis EKRE ja sotside eelnõudega ühendada," ütles riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) teisipäeval ERR-ile.

Õiguskomisjon arutas esmaspäeval koos asjaomaste asutuste esindajatega seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmise üle, mis praegu on 14 aastat. Esmaspäeval siiski ühtki otsust ei tehtud rõhutas Karilaid ning lisas, et kaasama peab ka noorteorganisatsioone ja tervishoiutöötajaid. Esmaspäevasel istungil osalesid justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, prokuratuuri, õiguskantsleri kantselei, lastekaitse liidu ning haridus- ja noorteameti esindajad.

Teisipäeva pärastlõunal käsitlevad sama teemat oma veebinõupidamisel justiitsminister Mari Lauri, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja siseminister Kristian Jaani.

Valitsus jättis oma eelmise nädala istungil seisukoha andmata EKRE esitatud karistusseadustiku muutmise eelnõu suhtes, millega soovitakse nooremate kui 16-aastaste laste seksuaalkuritegude eest kaitsmiseks järsult suurendada maksimaalseid karistusi. Valitsuse istungi kommenteeritud päevakorras öeldakse, et mitmed eelnõus toodud ettepanekud ei ole kooskõlas laiema karistuspoliitikaga, näiteks tooksid eelnõus välja pakutud muudatused kaasa absurdse olukorra, "kus alaealisele kohtumiseks ettepaneku tegemine oleks raskemini karistatav, kui sellele järgnev seksuaalvahekord."

Kokkuvõttes leidis valitsus, et alaealise seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmisega seonduvate muudatusettepanekute osas on vajalik eelnev ühiskondlik ja poliitiline diskussioon, kuna tegemist ei ole pelgalt kriminaalpoliitilise otsusega, vaid see on laiem väärtusotsustus, mille tegemisse tuleb kaasata erinevate valdkondade eksperte. Eapiiri tõstmine ei saa olla lihtsalt ühe numbri asendmaine teisega, vaid sellel peavad eelnema nii sisuline kui õiguslik analüüs, et lõpuks tehtav muudatus oleks kooskõlas euroopalike arusaamade, väärtuste ja arengutega, on valitsuse seisukoht.

Ka Karilaid juhtis tähelepanu sellele, et teema on palju laiem ja keerulisem, kui vaid ühe arvu muutmine karistusseadustikus. Nii on abiellumise alampiir Eestis 15 eluaastat, raskete kuritegude eest saab karistada juba 14-aastaseid, valimisõigus kohalikel valimistel on 16-aastastel. "Siin on vaja terviklikumat vaadet. Minu tunnetus ütleb, et praegu ei ole me veel vanusepiiri osas kokkulepet saavutanud," märkis ta.

Karilaiu sõnul tulevad EKRE ja SDE eelnõud riigikogus arutusele aprillis, kui selleks ajaks laekub ka valitsuse eelnõu, siis on võimalus need kõik ühendada. "Siin pole vaja poliitilist punktivõtmist, vaatame, kas saame teemaga ühiselt edasi minna," rääkis ta.

Sotsiaalkaitseminister Riisalo teatas 14. märtsil, pärast seda, kui sai avalikuks treeneri ja alaealise õpilase seksuaalsuhe Nõmme Kalju jalgpalliklubis, et esitab ettepaneku tõsta seadustes seksuaalse enesemääratluse vanuse alampiiri.