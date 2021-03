Möödunud reedel, 19. märtsil kontrollis politseipatrull Pärnumaal Võistes Ukraina numbrimärkidega sõidukit. Sõidukis oli kokku kaheksa Ukraina kodanikust reisijat, kes kõik tulid enda sõnul Eestisse tööle. "Kontrollimisel selgus, et kolmel neist puudus Eestis kindel tööandja ja ka lühiajalise töötamise registreering," rääkis Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters.

Petersi sõnul kehtivad viiruse tõttu Eestisse välisriikidest sisenemiseks piirangud. "Praegu võivad välisriikidest inimesed üldjuhul tulla Eestisse ainult kas õppimise või töötamise eesmärgil. Kui inimene tuleb tööle, siis peab tal juba riiki sisenedes olema kindel tööandja ja töökoht," selgitas Peters.

Kolmele autos olnud Eestisse sisenemisõigust omamata inimesele selgitati kehtivaid piiranguid, nende viisavaba viibimine lõpetati ennetähtaegselt ning nad sõitsid tagasi oma koduriiki.

Petersi sõnul kontrollib politsei riigipiiri ületusel viiruse leviku peatamiseks kehtestatud piirangutest kinnipidamist igapäevaselt oma tavapärase töö käigus.

"Kui välismaalane soovib praegu tulla Eestisse tööle, siis ongi kõige olulisem teha endale selgeks kehtivad piirangud ja veenduda, et juba riiki sisenedes on kindel töökoht olemas ning vajalikud load taotletud. Niisama õnneotsijaile võib olukord paraku lõppeda sellega, et kaotatakse aastateks võimalus välisriigis töötada," rääkis Peters.

Peters tuletab veel meelde, et üldjuhul tuleb kõigil piiriületajail jääda eneseisolatsiooni ning täita tervisedeklaratsioon. Tervisedeklaratsiooni saab piiriületaja eelnevalt täita ka elektrooniliselt. "Soovitame praegu tõesti reisida vaid hädavajadusel, vältimaks tarbetuid kontakte ja võimalikku nakatumist," lisas Peters.

Samal päeval tuvastati PPA Pärnu teeninduses Ukraina kodanikust mees, kes oli Eestis viibinud ja ka töötanud seadusliku aluseta. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning tal on keelatud kolme aasta jooksul Schengeni riikidesse siseneda.