Teisipäevases Postimehes avaldatud uudises tõdes justiitsminister Maris Lauri, et töö vaenukõne seaduse eelnõuga, mida valitsus oma saja esimese tegutsemispäeva tööde seas nimetas, on pandud pausile. See annab hea võimaluse järele mõelda, mida me vaenukõne seadusega muuta tahame ning seda tänane saade "Suud puhtaks" teebki.