Kolmapäev on päikeseline, kuid kohati tuuline

Kolmapäeval on ilm kevadine, rannikul ulatuvad aga tuulepuhangud 17 meetrini sekundis.

Kolmapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub edelast 3 kuni 11, tugevnedes rannikul 14 meetrini sekundis. Ida pool on temperatuur -2 juures, läänes on kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Edelatuul on 3 kuni 10, mere ligidal kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb +3 kraadini.

Päev tuleb samuti olulise sajuta, kuid lääne poolt pilvisus tasapisi tiheneb. Edelatuul tugevneb 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrini sekundis. Sooja on Lääne-Eestis oodata kuni 6, Ida-Eestis kuni 10 kraadi.

Nädala teises pooles öökülmad suuresti taanduvad. Taevas on nädala lõpuni vahelduvalt pilves, seega päikest piilub omajagu. Kevadise soojaga kaasneb aga vihmasadu, mis neljapäeva õhtupoolikul on tõenäolisem Lõuna-Eestis, jõudes pühapäevaks juba suuresti kogu mandriossa.