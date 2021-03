Kutseõppes osutus möödunud aasta varasemast edukamaks

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel oli katkestajate osakaal kutsehariduses mullu 19,2 protsenti, mis on 2 protsenti parem tulemus kui 2019. aastal. Ka nominaalajaga lõpetasid rohkemad. Tallinna Ülikooli kutsehariduse professori Krista Loogma sõnul oli eelmine aasta kutseharidusele siiski keeruline.

"Nende kahe asja vahel on õpetajate väga suured pingutused. Tõepoolest hästi palju tehti ikka selleks, et õpilased ära ei kaoks. Osadel erialadel praktilist õpet tegelikult kodus teha ei saanud. See lükati edasi. Kõik need praktilised asjad tehti suve lõpus, kui võis juba koolidesse tagasi minna," rääkis Loogma.

Alates 2017. aastast tuleb pea kõigil kutsekooli lõpetajatel teha kutseeksam. Nii hindavad vastava kutse tööandjad, kas lõpetajal on tööle asumiseks piisavad oskused. Eksamite korraldust koordineeriva Sihtasutuse Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma ütles, et kuigi eksamite korraldusel ollakse paindlik, ei hinnata leebemalt.

"Mul tuleb meelde, et üks autoeriala hindamiskomisjoni esimees ütles sedasi, et tema lähtekohaks on see, et kas ma võtaks selle poisi või tüdruku endale tööle või ei võtaks. Justnimelt, kui toimub välishindamine, mitte kooli ise ei hinda, vaid tullakse väljapoolt, töömaailma esindajate, kutseeriala esindajate poolt, seda hindama, siis seda latti allapoole lasta on üsna keeruline," selgitas Randma.

Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Raini Jõks tunnistas, et aasta tagasi oli hirm, et piirangute tõttu lõpetavad edukalt vähemad.

"Eelmine aasta oli olukord meie jaoks keerulisem kui praegu. Eelmine aasta me kahel kuul praktilist õpet koolis teha ei saanud. Sellel aastal me õnneks väikses mahus saame teha. Oluline on ka kindlasti see, et meil on õpiväljundipõhine hindamine, kui inimene omandab oskused, ei pea tunde täis tegema ainult sellepärast, et tunnid on vaja täis teha."

Mullu asus Tartu Kutsehariduskeskusesse õppima ka 8 protsenti rohkem sisseastujaid. Jõks loodab sel aastal veel paremat tulemust.