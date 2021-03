EL karmistas vaktsiinide ekspordi kontrollmehhanismi

Euroopa Liit karmistas kolmapäeval vaktsiinide ekspordi kontrollmehhanismi, et hoida ära koroonavaktsiinide ebaõiglast ühesuunalist väljavoolu EL-ist.

Meetmega saab piirata vaktsiinide eksporti sellistesse riikidesse nagu Suurbritannia, mis toodavad osa vaktsiinidest ise, kuid ei saada omakorda vaktsiinidoose Euroopa Liitu.

"Avatud teed peavad olema kahesuunalised," ütles Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen.

"Me peame tagama EL-i kodanike õigeaegse ja piisava varustamise vaktsiinidega. Iga päev loeb," lisas von der Leyen.

EL-i juhid rõhutasid, et tegemist pole "vaktsiiniekspordi keeluga" ning see ei pea silmas ühtegi riiki konkreetselt, ehkki kriitika on suunatud Suurbritannia ettevõtte AstraZeneca vastu, kes pole suutnud oma tarnekohustusi Euroopas täita.

Uuendatud vaktsiiniekspordi süsteemi puhul peavad vaktsiinitootjad arvestama, et loa väljaveoks peab andma nii liikmesriik, kus vastav vaktsiinitehas tegutseb, kui ka Euroopa Komisjon.