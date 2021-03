Riigikogus on esimesel lugemisel 641 miljoni eurone lisaeelarve

Lisaeelarves ka üks suur kulurida, mis ei ole otseselt koroonakriisiga seotud.

"Ma ütlen kohe ära, et me valitsuse poole pealt soovime need toetused avada kohe, kui lisaeelarve on parlamendi poolt vastu võetud, ja seal, kus see vajalik on, siis ka Euroopa Komisjonis kiirkorras taotletav riigiabi luba käes. Need väljamaksed peavad toimuma kiiresti, sest vajadus selle toe järgi on kindlasti väga suur," rääkis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

117 miljonit eurot tuleb maksta pensioni teise samba maksed peatanud inimestele. Lisaks palgatoetusele makstakse aga täiendavaid toetuseid veel kultuuri- ja spordivaldkonnale ning turismiettevõtetele.