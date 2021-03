Helme: uus valitsus teeb sama, mida meile ette heitis

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kirjutas Postimehes ilmunud artiklis , et valitsus püüab sel aastal toime tulla väiksema laenuga kui eelarvesse kirjutatud 3,5 miljardit eurot ja avaliku sektori kulutusi tuleb koomale tõmmata. Endise rahandusministri Martin Helme sõnul teeb uus valitsus just seda, mida neile varem ette heitis.

Pentus-Rosimannus kinnitas, et kuigi selle aasta riigieelarve näeb ette laenu võtmist 3,5 miljardi euro ulatuses, tahab valitsus hakkama saada kahe kuni 2,5 miljardi euroga.

"On tõsi, et praegu on intressimäärad madalad, kohati negatiivsed, aga tuleb arvestada, et need ajad ei pruugi kesta," rääkis Pentus-Rosimannus.

Rahandusminister süüdistab eelmist valitsust eelarvedistsipliini käest laskmises. "See julgelt miinusesse laskev poliitika algas mitte kriisiga eelmise aasta kevadel, vaid mitu aastat varem. 2018.-2019. aastatel, kui majandus kasvas ja kriisi polnud, on meie eelarved olnud korralikus miinuses," rääkis ta.

Eelmine rahandusminister Martin Helme ütleb, et praegune valitsus teeb just seda, mida neile ette heitis - suurendab eelarvedefitsiiti ja võlga.

"See võimalus laenata vähem raha on saavutatud tänu sellele, et eelmise valitsuse mõistlik majandus- ja rahanduspoliitika hoidsid ära suurema majanduslanguse ja Rosimannusele tuleb meelde tuletada, et kui me tegime tänast kehtivat riigieelarvet, siis nende põhikriitika oli, et meil oli liiga pessimistlik prognoos," sõnas Helme.

Pentus-Rosimannuse sõnul tuleb ka avalikkus sektoris kokkuhoiukohti leida. "Eelkõige tähendab kriisiaastatel kulutuste hoidmine ja kokkuhoidmine seda, et ka kriisiga seotud kulude jaoks ei tulda mitte kohe lisaraha juurde küsima, vaid tuleb ka valitsemisalade sees teha selliseid ümberkorraldusi, mida igaüks ka enda majapidamises teeb, kui tuleb kanda kriisikulutusi."

Helme sõnul on ta alati nõus sellega, et avalikus sektoris on kokkuhoiukohti. "Millega ma eelmisel aastal ei olnud nõus, on see, et kriisi ajal minna kärpeid tegema. Ma arvan, et see ei mõju majandusele hästi," rääkis Helme.

Helme ütleb, et ootab vastust küsimusele, kas uus valitsus kavatseb tõsta järgmisel aastal ajutise meetmena langetatud kütuseaktsiisi varasemale tasemele. Kui jah, siis on maksude mitte tõstmise lubadus tema sõnul silmakirjalik.