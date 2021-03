Neljapäev on pilvine, paiguti sajab vähest vihma

Neljapäeval püsib ilm pilvine, aga vihmasabinad on nõrgad ja kõikjale neid ei jagu.

Neljapäeva öösel on Lääne-Eestis ka selgemaid laike, ida pool on enamasti pilvine. Kohati võib veidi vihma sadada, udu pole ka välistatud. Tuul puhub edelast 5 kuni 11, öö hakul rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi.

Hommik on enamasti pilvine, mõne üksiku vihmasabina ning mõõdukalt tugeva edelatuulega. Õhutemperatuur on 1 kuni 3 kraadi üle 0.

Päeval sajab kohati veidi vihma, pärastlõunal lääne-loodeservas jääb pilvi vähemaks. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Reedel on laialdaselt pilvekiht taevas ja vihmasabinaid võib ennekõike Eesti põhjaosas olla. Öine temperatuur tiirutab 0 ümber, päeval tõuseb 8 kuni 10 kraadini.

Laupäeval püsib saartel vihmavõimalus, mandril on selget taevast enam. Öösel jahtub õhk 0 kraadini ja napilt miinuspoolelegi, päevasoe kerkib kraad kuni kolm üle 10.

Pühapäevast alates sajab sagedamini vihma. Sajupilvede all jääb temperatuur 5 lähedale, kuivematel tundidel kerkib 10 piirimaile.