Pernova loodusmajas koorusid eksootilised liblikad

Pärnus Pernova loodusmaja troopikatoas on just koorunud ligi 20 eksootilist liblikat. Loodusmaja tellis liblikakookonid Lõuna-Ameerikast, et need kevadeks kooruksid ja lapsed neid vaadata saaksid. Kahjuks on loodusmaja suletud ja liblikaid imetleda ei saa.

Liblikad pole hommikul just kõige aktiivsemad lendajad, vaid võtavad rahulikult einet. Kes ampsab puuvilja, kes leiab endale meelepärase toidu lilleõielt. Et eksootilisi putukaid natuke liikuma ärgitada, tuleb lasta neil käele ronida ja see paistab neile rõõmu pakkuvat.

See on esimene kord, kus liblikad loodusmajas ringi lendavad. Loodusmajal õnnestus teoks teha oma ammune unistus, aga liblikaid tellides ei osatud mõistagi ette näha, et maja kinni läheb.

"Nädalapäevad tagasi saabus meie esimene kookonite karbike ja tänaseks siis, nädala hiljem on meil siin ringi lendamas eksootilisi liike Kesk- ja Lõuna Ameerikast: monarhliblikas, morfiid, pääsusaba. See maailm järjest siin täieneb," rääkis Pernova loodusmaja müügi- ja turundusjuht Karin Puu.

"Ajal, kui me seda liblikaideed mõlgutasime ja liblikaid tellima hakkasime, ei teadnud ju ka meie, et maja lukku läheb. Tegelikult oli suur soov siin kevadesse tulles ka külastajatele seda liblikailu näidata. Täna saame me seda nautida ise ja jagame oma digikanalites usinalt seda, mis iga päev toimumas on," rääkis Puu.

Sõltuvalt liigist on liblikate eluiga ligi kaks nädalat. Loodusmaja rahvas loodab, et teise saadetisega tulnud kookonitest liblikad nii kiiresti ei kooru ja ehk on neid võimalik näha, kui maja ükskord lahti läheb.