Tallinn ootab riigilt Mustpeade maja osas otsust

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul ootab Tallinn riigilt teema lahendamist, kuna on õhus olnud aastaid. "Maja vajab ju investeeringuid ja selgust," lisas ta. Eelmisest samateemalisest kirjavahetusest ministeeriumiga on möödas kolm aastat.

Linn on aastaid kasutanud hoonekompleksi avalike ülesannete täitmiseks ja kultuuritegevuseks. Pikaajalist kasutamist avaliku kultuurikeskusena näevad ette linna strateegia ja arengukava.

Tagastamise asjas tehtud lahendites asus ka kohus seisukohale, et tuleb hinnata, kas hoone tagastamine mustpeade vennaskonnale ei sea ohtu hoone sihtotstarbelist kasutamist. Linna hinnangul on tegemist olulise kultuuriobjektiga, mille olulisus ajas ei vähene ja selle tagastamine isikule, kellel puudub kultuuriasutuse pidamise kogemus, ohustab kultuuritegevuse jätkumist.

Võrk märkis, et seadus annab võimaluse olulised kultuuriobjektid jätta omandireformi käigus vabariigi otsusega tagastamata, üheks näiteks on Nõmme kultuurimaja. "See on kultuuriobjektina kahtlemata oluline objekt, mis ei peaks minema eraomandisse," sõnas ta.

Linn märgib ka, et on alustanud maja renoveerimistöödega ja juhib tähelepanu, et on aastaid võimaldanud vennaskonnal Mustpeade maja oma ühisüritusteks tasuta kasutada ja tagastamata jätmise puhul lubab seda ka tulevikus.

Võrgu sõnul võib mustpeade vennaskond pöörduda asjas ka kohtusse. Tema sõnul see linna ei häiriks, kuna linnal ongi soov leida küsimusele lõplik vastus.