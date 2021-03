Valitsus: piirangud kestavad vähemalt aprilli lõpuni

"Tõenäoline on, et mingeid leevendusi praegustest piirangutest tõenäoliselt aprilli lõpuni teha ei ole võimalik. Seda näitavad kõik märgid," ütles Aab.

"Ma ei taha luua seda lootust, et aprilli keskelt on midagi kuskil vaba," lisas ta.

Peaminister Kaja Kallas (RE) vastas kriitikale, mida ta sai teisipäeval tehtud sotsiaalmeediapostituse eest, et Eesti elu võib ka terveks suveks piirangute alla jääda.

"Mis ma ütlesin? Ma ütlesin seda, et kui need numbrid alla ei tule, siis me ei saa piiranguid leevandada. See ei pruugi meeldida, sellepärast, et kes tahaks seda siis kuulata, aga see on paraku karm tõde," kommenteeris Kallas.

Ta lisas, et numbrid jäävad praegusele tasemele, siis piirangute leevendamisest rääkida ei saa. "See tähendab seda, et piirangud sellisel kujul peavad jätkuma pikemalt, kui me oleme esialgselt plaaninud. Meie soov oli ju aprilli keskpaigaks saada nakatumine 500 peale, praegu me oleme 1400 peale ja paraku väga kiirelt alla ei liigu," sõnas Kallas.

Kallas tõdes, et valdav osa Eesti elanikest järgivad eeskujulikult piiranguid, aga ometi näitavad numbrid endiselt tõusutrendi.

Oma tervisest rääkides ütles Kallas, et ta peab veel püsima kodus, sest on veel nakkusohtlik. Kallas rääkis, et perearst soovitas ka tal koroonaviiruse läbipõdenuna siiski vaktsineerida, aga seda ühe doosiga ja siis kui Kallas on täielikult tervenenud.

Valitsuse liikmetest kavatsevad end neljapäeval vaktsineerida Jaak Aab ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (RE).