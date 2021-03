Kell 21.40 "Esimeses stuudios" rakubioloog Toivo Maimets

Maailm loodab veel sel aastal naasta koroonakriisieelse elukorralduse juurde. Kas see on reaalne ja kuivõrd viirustüvede muutumine võib ohtu seada vaktsiinide toimimise? Kas maskid ja testimine on tulnud selleks, et jääda ja mida võiks sellest kriisist ühiskond õppida. ETV saates "Esimene stuudio" annab vastuseid rakubioloogia professor Toivo Maimets.