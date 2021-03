Valitsus kinnitab riigieelarve strateegia hiljemalt aprilli lõpus

Valitsus kinnitab 30. aprilliks ka järgmise aasta riigieelarve eelnõu.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Märt Belkin ütles neljapäeval ERR-ile, et 5. aprillil avaldatakse rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos, mis on oluliseks aluseks riigieelarve strateegia kõnelustel.

Eestis kehtiv riigieelarve koostamise protsess näeb ette, et kevadel koostatakse riigi eelarvestrateegia. See on pikem dokument, kus valitsus üritab prognoosida Eesti riigieelarve tulusid ja kulusid ette neljaks aastaks. Igal aastal eelarve koostamisel kõik muutub.

Samas aitab neljaks aastaks koostatud eelarvestrateegia laias skaalas riigi rahandusprognoosidel silma peal hoida.