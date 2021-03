Mustpeade Vennaskond soovib endiselt oma maja tagasi

MTÜ Mustpeade Vennaskond liige Jussi Pärnpuu ütles, et Tallinna linn pole soovinud nendega sisulist arutelu pidada, suhtlus käib vaid advokaatide vahendusel. Vennaskond on valmis Mustpeade maja haldama kaasomandis Tallinna linnaga, linn pole sellega nõus ja nõuab valitsuselt selle andmist linna omandisse.

Millega tegeleb MTÜ Mustpeade vennaskond? Palju on teil liikmeid?

Liikmeid on meil vahemikus 40 kuni 50, liikmeskond on suhteliselt stabiilne, aga ma täpset numbrit praegu ei hakka ütlema, aga ma pigem arvan, 46-47. (Umbes pool liikmeskonnast elab Saksmaal - toim). Igapäevaselt tegeleme Vennaskonna Vennaskonna põhikirjalise tegevusega. Viimasel ajal on see väljendunud erinevates koostööprojektides heategevuses ja toetustes.

Kui te saate ajaloolise maja endale tagasi, mis te selle majaga tegema hakkate?

Me oleme teinud Tallinna linnale ettepaneku, mismoodi seda maja kasutada võiks. Meie visioon on see, et maja võiks olla kaasomandis ja me igati toetaks ja panustaks maja tänasele kultuurialasele funktsioonile.

Mingi osa oleks teie oma ja mingi osa oleks Tallinna linna kuuluvuses?

Jah, absoluutselt.

Mis linn on selle peale öelnud?

Linn on öelnud selle peale väga selge ei.

Kas te olete ka mõelnud, et oma õiguste eest lähete kohtusse?

Meil on ju see kohtuprotsess erineval viisil ja vormis on käinud tänaseks üle kümne aasta kindlasti. Ja ta ei ole ju lõppenud.

Linn on siin väitnud, et juhul kui saab selle maja kindlaks omanikuks, siis mustpeade tegevus seal majas võib rahulikult jätkuda. Kas see variant teile ei sobi?

Miks ta ei sobi, muidugi sobib. Aga ärgem unustagem seda, et maja on tänaseni selgelt meile kui õigusjärgsele omanikule tagastatav objekt. Siin on ju igasugused omandivormid, koostöövormid võimalikud. Ja me pigem ootame seda, et lõpuks tekiks mingisugunegi normaalne suhtlus. Ära peaks lõppema olukord, kus me suhtleme üle kümne aasta vaid advokaatide vahendusel.

Tallinna linnaisad ei ütle seda küll otsesõnu, aga antakse mõista, et MTÜ Mustpeade Vennaskond huvi on lihtsalt saada üks kõige tähelepanuväärsemaid Tallinna vanalinna kinnisvaraobjekte enda kätte…

Kindlasti ei ole see absoluutselt nii. Vennaskonnal puudub igasugune äriline huvi.

Mis siis edasi saab?

See protsess on kestnud tänaseks 15 aastat. Ma ei julge ühtegi serva pidi ennustada, mis edasi saab. Aga meie oleme avatud kõikvõimalikes kontaktideks, läbirääkimisteks. Oleme avatud ausaks, ilma tagamõtteta suhtluseks. See on olnud Vennaskonna seisukoht protsessi algusest peale. Meil ei ole maja suhtes mingeid finants-, kaubanduslikke ja muid huvisid. Aga seda me ei ole saanud isegi kordagi selgelt väljendada.