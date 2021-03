Eelarvepuudujääk oli mullu erakordselt suur, Euroopaga võrreldes aga väike

Eesti jaoks on need arvud suured, kuid teiste Euroopa riikidega võrreldes pigem väikesed. Kõik riigid ei ole küll oma eelmise aasta defitsiiti veel avaldanud, kuid ilmselt jääb Euroopa Liidu keskmine kaheksa protsendi juurde ning Eesti 4,8 protsenti on üks väiksemaid. Ka Eesti laenukoormus on Euroopa taustal jätkuvalt väga väike, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveeri hinnangul on eelmise aasta eelarvepuudujääk täiesti mõistetav. "Eesti puudujääk oli umbes poolteist korda väiksem, kui see oli teistes Euroopa Liidu riikides, aga arvestada tuleb ka sellega, et meie majanduslangus oli umbes kaks korda väiksem kui teistes Euroopa riikides. Sellises võrdluses oli see täiesti kohane ja sobilik eelarvepoliitiline tugi Eesti majandusele," lausus Randveer.