Biden: sõdurite Afganistanist naasmine tähtajaks on keeruline

USA sõdurite Afganistanist tagasitoomise 1. mai tähtajast on keeruline kinni pidada, ütles neljapäeval USA president Joe Biden.

"Tähtajast on raske kinni pidada taktikalistel põhjustel. Sõdurite tagasitoomine on raske," ütles Biden oma esimesel pressikonverentsil pärast ametisse asumist 20. jaanuaril.

"Me lahkume, küsimus on selles, millal me lahkume," ütles riigipea.

Kui temalt küsiti, kas USA sõdurid võivad olla Afganistanis ka 2022. aastal, ütles Biden: "Me seda ette ei kujuta."

Biden toonitas, et vägede väljatoomise osas lepitakse kokku NATO liitlastega.

USA välisminister Antony Blinken lubas jagada teisipäeval Brüsselis NATO kolleegidega kohtudes Washingtoni esialgseid mõtteid vägede Afganistanist välja viimise kohta, mille tähtaeg ähvardavalt läheneb. Liitlased ootavad nüüd murelikult, kas Biden otsustab tähtajast kinni pidada.

Blinkeni sõnul asja alles kaalutakse.

"Meil on Ühendriikides asja läbivaatamine käimas. Ma tahan täna siin jagada mõningaid meie esialgseid mõtteid NATO liitlastega," ütles ta sissejuhatuses kõnelustele alliansi peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

"Aga mis on ehk tähtsamgi: ma olen siin, et kuulata ja konsulteerida, sest seda ju liitlased teevad," sõnas Blinken.