Omavalitsus ei tohi ühepoolselt kehtestada sotsiaalse taristu tasu

Kiili vallavolikogu kehtestas kõigile vallas enam kui nelja korteriga ehitatavatele arendustele detailplaneeringu kehtestamiseks uue tasu, et vähendada uute elanike lisandumisest tulenevat kahju valla eelarvele. Õiguskantsleri hinnangul läheb see seadustega vastuollu, samas soovitab ta riigikogul sellise tasu kehtestamise võimalus luua.

Kiili vald tahab, et detailplaneeringu kehtestaja maksaks valla arvesse 5000 eurot, et sellega teha kasvava elanikkonna huvides lisainvesteeringuid koolimajade, terviserajatiste, mänguväljakute ja muu ehitamiseks. Kui planeeringut ei kehtestata, siis tasu tagastatakse.

Õiguskantsler märgib vastuses Kiili vallavolikogule, et praegused seadused kohalikele omavalitsusele sotsiaalse infrastruktuuri tasu kehtestamist ei võimalda. Küll aga võib vald sõlmida arendajaga lepingu, millega võetakse sotsiaalobjektide ehitamise või rahastamise kohustus, kuid avalik-õigusliku tasuna pole selline asi seaduslik.

Nõudmine läheb nimelt vastuollu põhiseadusega, mille kohaselt võib kohalik omavalitsus kehtestada avalik-õigusliku rahalise kohustuse vaid siis, kui seadus annab selleks täpse volitusnormi. Praeguste seaduste kohaselt ei tohi seda teha tasuna, vaid siis, kui arendaja on valmis vallaga vastava lepingu sõlmimiseks. Sellisel juhul tuleb määrata kohustus, mida arendaja peab välja ehitama või kui palju raha loovutama, igal konkreetsel juhul eraldi.

Õiguskantsler juhib ka tähelepanu, et Kiili valla määratud tasu ei ole konkreetselt seotud ühegi objektiga ja ei ole tagatud, et raha läheks konkreetsete sotsiaalobjektide rajamiseks või parandamiseks. Sellisel juhul läheb raha omavalitsuse eelarvesse lihtsalt lisanduvate elanikega tekkiva eelarveaugu täitmiseks.

Õiguskantsler märgib, et on teinud mõned aastad tagasi ka riigikogule ettepaneku seadusemuudatuseks, et arendajatele võiks sarnaseid kohustusi panna. See näeks ette võimaluse kehtestada omavalitsusel arendushüvitise määramise metoodika, tingimused, ja võimalik, et ka tasumäära või selle ülemmäära.

Samuti märgib õiguskantsler vastuses vallale, et kui valla hinnangul võiks seaduses selline võimalus olla, tuleks ka neil teha selle kohta ettepanek riigikogule või rahandusministeeriumile.