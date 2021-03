Depo kaebab kohtusse terviseameti otsuse sulgeda kolm osakonda

Depo hinnangul on terviseamet otsuse vastu võtnud ilma asja olemusse ja Depo esitatud selgitustesse süvenemata. Samuti on ettevõte seisukohal, et otsus kahjustab konkurentsi ja halvendab epidemioloogilist olukorda.

"Soovime rõhutada, et Depo toidu-, lemmiklooma- ja esmatarbekaupade osakonnad on Depo valikus juba alates kaupluse esimesest avamispäevast ning ka teised Depo kaupluse osakonnad on oma olemuselt kaupluse sees olevad kauplused. Kui avatud tohivad olla Selver, Rimi, Prisma, Maxima, Coop, Kika, Zoomaailm, Petcity, Stockmann ja teised, siis tohib avatud olla ka Depo," teatas ettevõte.

Tööd jätkavad Depo e-pood ja drive-in ala ning ühtlasi on alates 27. märtsist avatud aiakaupade välimüügi ala.