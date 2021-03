Laupäev toob kuni 13 soojakraadi

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab veidi vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu ja puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, saartel ja rannikul kohati kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik tuleb vahelduva pilvisusega, vaid kohati võib natuke sadada. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on kuni 5 kraadi.

Päev möödub vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikune udu on kadunud ning puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 8, puhanguti 11, saartel kuni 13 meetrit sekundis. Väljas on kevadiselt soe 8 kuni 13, tuulele avatud rannikul kohati aga 5 kraadi.

Pühapäeva öösel liigub sadu alates saartest üle Eesti, mis hommikul annab järele. Uuel nädalal on Eesti mõjutatud madalrõhkkonnast, mis toob mitmele poole vihma, aga keskmised püsivad nii öösel kui ka päeval üle nulli, esmaspäev on natuke jahedam.