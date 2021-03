Kevadiste kuivade ilmadega tõuseb linnades õhusaaste

Igal kevadel tõuseb kuivade ilmade saabumisega Eesti linnades õhusaaste märgatavalt, oma osa annavad nii tolm kui ka naastrehvid. Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles, et tänavate kuivpuhastusega on juba alustatud, kuid märgpuhastusega tehakse algust alles aprillis.

Tallinnas, Tartus ja Narvas oli laupäeval õhukvaliteet hinnatud keskmise peale. Kvaliteedi toob alla suur osoonisisaldus. Sellele lisanduvad tervistkahjustavad peenosakesed, mis tekivad puhastamata tänavatest ja naastrehvide kasutamisest.

"Eile õhtul olid tasemed Tallinnas ja Tartus päris kõrged, aga see oli seotud tuulevaikuse, inversiooni ja kütmisega, aga kahtlemata see mõju tuleb igal kevadel. Tavaliselt ongi märtsi lõpp ja aprill, kus need tolmutasemed kipuvad päris kõrgeks minema," rääkis keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa.

Graniitkillu koristamisega tehti Tallinnas äsja algust.

"Eeskätt on tegu kõnniteede puhastusega graniitkillust, seejärel minnakse ka sõiduteede peale. Sõiduteedelt koristatakse alguses sellised suuremad jäätmed, mis on talve jooksul kogunenud ja kui temperatuurirežiim on pluss viis, siis on võimalik teha ka märgpuhastust. Tavaliselt sellega starditakse aprilli alguses või keskpaigas, sõltuvalt sellest, millised on ilmastikuolud," sõnas abilinnapea Novikov.

Lehepuhurite kasutamine tänavate puhastamiseks on praegusel ajal keelatud. Tänaval töötavat lehepuhurit nähes soovitab Novikov teavitada munitsipaalpolitseid. "Justnimelt lehepuhurid, kui neid kasutatakse kevadpuhastuseks, siis need on kindlasti ühed suuremad tolmu üleskeerutamise allikad."

Kui mõned inimesed pelgavad, et tänaval lendleva tolmuga võib levida ka koroonaviirus, siis sellega viroloogiaprofessor Andres Merits päri ei ole. "Tolmu kaudu selle viiruse infektsiooni saamine on kaduvväike. Tänaval ikkagi peamine võimalus seda saada on kui satute tihedasse inimsumma ja nende hulgas on keegi nakatunud," rääkis ta.