Nädalalõpusaated kritiseerisid Kallase ja Lanno väljaütlemisi

Hindrek Riikoja tõi saates "Olukorrast riigis" välja asjaolu, et kõige suurema pahameeletormi põhjustas ütlemise viis – dotseeriv, üleolev, õpetav.

"Kaja Kallas peab kõige esimesena iseendale otsa vaatama, sest tema vastutab, isegi kui ta pole otseselt süüdi. See oli see, mis inimesi pahandas," ütles Riikoja.

Ta lisas, et see polnud Kallasel esimene kord sellisel toonil inimeste poole pöörduda, vaid tegemist on pikaajalisema trendiga. Seetõttu pole tema hinnangul imestada, et Jüri Ratas on tõusnud reitingutes Kaja Kallasest ettepoole.

"Väga raske on aru saada, milline on riigivõimu sõnum inimestele," lisas Indrek Lepik.

Ta nimetas ebaõnnestunuks teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnastust, millest jäi mulje, et kui inimesed reeglitest kinni ei pea, tuuakse sõjavägi tänavale.

Riikoja hinnangul oli see pigem suunatud neile, kes on nõudnud eriolukorda, sest möödunud aastal muudeti seadusi sedasi, et ilma eriolukorda välja kuulutamata saab juba kehtestada kõiki neid piiranguid, mis eelnevad sõjaväe väljatoomisele ning mis tõepoolest nõuaks eriolukorra väljakuulutamist.

Lepiku sõnul on probleem laiem - nimelt kipuvad teadusnõukoja eksperdid soleerima, mille tulemusel ei jõua ajakirjandusse mitte üks, kokkulepitud ja sõnastatud seisukoht, vaid mitmeid vastuolulisi ja küsitavas sõnastuses esitatud arvamusi.

"Tuleks rohkem läbi mõelda, kuidas mingeid asju sõnastada. Jumala eest, leppige kokku, mida te tahate öelda, see ei ole koht soleerimiseks," ütles Lepik.

Anvar Samost ütles saates "Samost ja Sildam", et Lanno ja Kallas suhtlevad ühiskonnaga nagu lasteaialastega, kõik käib keelavas-käskivas toonis: ära söö saia, ära söö suhkrut, ära käitu vastutustundetult.

"95 protsenti või enam täidab piiranguid, väga üksikud ei täida. Miks me siis teeme etteheiteid ja ähvardame neid, kes neid täidavad? "Suvi jääb ära", misasi see on?" küsis Samost retooriliselt.

Toomas Sildam kaitses valitsust, öeldes, et valitsus võib lõputult uusi piiranguid kehtestada, aga kui inimesed neist kinni ei pea, pole midagi teha.

Kui Samost nimetas Lanno ja Kallase sõnu ähvarduseks, siis Sildam hoiatuseks.

"Ei pea olema vaktsiini- või maskiusku, aga võiks olla elude usku. Iga päev surevad inimesed koroona tõttu või koos koroonaga. See oli peaministri poolne hoiatus," leidis ta.