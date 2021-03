Läänekristlased tähistavad palmipuudepüha

EELK Harkujärve kogukonnakirikus on jumalateenitsused pühapäeviti kell 17. Kirikuliste asemel jälgib praegu abiõpetaja Ariel Süvarit veebikaamera. Hoolimata sellest, et rahvas jumalateenitusele praegu minna ei saa, ei tähenda see, et kiriku uksed oleksid kinni, ütles koguduse õpetaja Avo Üprus "Aktuaalsele kaamerale". Kirikusse saab minna küünalt süütama ja mõtisklema.

"On kevad, on palmipuudepüha, see on Kristuse kuninglik sissesõit Jeruusalemma. See on vastu minek saatusele, vastu minek paratamatusele. See, mida me siin teeme, on selles kontekstis, kus kogu riik ja rahvas on samuti vastu minek nii saatusele või lootusrikkale lähenemisele, Jumalale," rääkis Üprus.

Harkujärve kirik on kogukonnakirik ehk seal tegutsesid enne koroonaaega arvukad huviringid. Toimusid näitused, kontserdid. Kontaktivabalt tegutseb raamatukogu ning individuaalmeetodil töötab edasi lasteteater. Praegusel ajal vajavad inimesed nii tegevust kui ka hingelist tuge, ütles Üprus.

"Kahtlemata, hoopis rohkem inimesi vajab hingehoidu kui neid on, kes siia jõuavad. Aga nad alati ei teadvusta seda ja nad ei teadvusta, et selline lahendustee on olemas. Aga üldiselt iga päev keegi astub läbi. Ja kindlasti iga päev mitu inimest ka helistab," rääkis ta.

Koostöös töötukassa vabatahtlikega hakati kogukonnakirikus küpsetama kirikuleiba. Praegu käib seal vaheldumisi kaks leivaküpsetajat, kuid tulevikus tahetakse kirikuleiba hakata pakkuma ümbruskonna peredele, koolidele ja lasteaedadele.