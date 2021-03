Esmaspäev on sajune ja tuuline

Lähipäevil on ilm vihmane, nädala teises pooles võib ka lörtsi sadada.

Pühapäeva hilisõhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid kesköö paiku pilvkate lääne poolt alates tiheneb ja saartel hakkab vihma sadama. Esmaspäeva hommikuks laieneb sadu üle Lääne-Eesti. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 12, saartel ja läänerannikul 7 kuni 11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist Ida-Eestis kuni +3 kraadini saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikuks kattub taevas kuni kesk-Eestini pilvedega ning sadu on oodata peamiselt saartel ja mandri lääneservas. Ida pool on veel selgemat taevast ja ilm sajuta. Puhub võrdlemisi tugev lõunatuul ning sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning ennelõunal sajab vihma peamiselt Lääne-Eestis, kuid pärastlõunal liigub saartelt uus tihe sajuala kiiresti itta. Puhub edela-, lõunatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 14, pärastlõunal 7 kuni 13, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Vihmast hoolimata on väljas parasjagu soe - 5 kuni 9, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.

Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma, mis kolmapäevaks annab järele ning ilm natukene selgineb. Nädala teises pooles on oodata sadu just öösiti ning lisaks vihmale võib ka lörtsi sadada. Keskmised langevad päeval +9 kraadilt +4 kraadini ning öösel +4 kraadilt -2 kraadini.