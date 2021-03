USA-s on koroonaviirusega nakatumine taas tõusuteel

USA-s on koroonaviiruse vastu vaktsineerimine olnud küll tempokas, kuid vaatamata sellele on viimase kahe nädala jooksul nakatunute arv 44 osariigis kasvanud. Terviseametnike hinnangul on mänginud rolli nii uued tüved kui ka ennatlik piirangute leevendamine.

Täielikult on USA-s vaktsineeritud üle 50 miljoni ameeriklase, kokku on tehtud 143 miljonit süsti. Vaktsineerimiste hulk on iga päev kasvanud ja koos sellega ka surve majanduse taasavamiseks. California osariigis Sonoma linnas kogunes üle pika aja esimest korda grupp vanemaid inimesi, et nautida koos veini ja süüa restoranis.

"Ma saan minna välja, nautida oma sõprade seltskonda ja näha inimesi, keda pole terve aasta näinud," rääkis Sonoma vaktsineeritud elanik Tom Sheehan.

Terviseametnike hinnangul peavad inimesed aga endiselt olema äärmiselt ettevaatlikud, sest viimase kahe nädala jooksul on 44 osariigis nakatunute arv kasvanud.

"Uued tüved mängivad siin rolli, aga praegune olukord ei ole tekkinud ainult nende tõttu. Tõenäoliselt näeme kevadvaheaja ja piirangute leevendamise mõju. Seda on teinud mitu osariiki. Ma arvan, et see on olnud ennatlik," ütles Valge Maja meditsiininõunik Anthony Fauci.

Viimase nädala jooksul on eelkõige sattunud kriitikatule alla Florida osariik, kus kevadvaheaja tähistajad ummistasid randu, tänavaid, hotelle ja baare. Osariigi kuberner Ron DeSantis ei näe aga turistides probleemi ja kavatseb hoopis föderaalvalitsuse kruiisilaevade keelu tõttu kohtusse kaevata.

"Kõik töötab, välja arvatud kruiisiliinid, sest föderaalvalitsus ei luba neil seilata," ütles Florida kuberner, vabariiklane Ron Desantis..

DeSantis soovib, et kruiisilaevad saaksid uuesti tööd alustada juunis, senine keeld peaks kehtima novembrini.