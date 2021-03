Härma: nakatumised toimuvad praegu peamiselt peredes

Tema sõnul liigutakse praegu sellises rütmis, et tagada järgmise kolme nädala jooksul kõigile üle seitsmekümne aastastele inimestele vaktsineerimisvõimalus. Kiik avaldas lootust, et piiranguid saab hakata ettevaatlikult leevendama aprilli lõpus või mai alguses. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul oodatakse praegu, et nakatumiskordaja R langeb alla 0,9, kuna nakatumine toimub peamiselt peredes. Jätkab Erle Loonurm.