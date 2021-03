Ajateenijatest parameedikud läksid haiglasse appi

Lääne-Tallinna keskhaiglas (LTKH) on meedikutel abis kümme parameedikut Kuperjanovi jalaväepataljonist. Ajateenijad, kes on saanud parameediku väljaõppe, abistavad koroonasse haigestunuid ning töötavad erakorralise meditsiini osakonnas.

LTKH nakkushaigla teisel korrusel asuvas 3. koroonaosakonnas on pärastlõunal rahulik. Selles osakonnas tõmbab nüüd iga päev kaitseriietuse selga ja asub patsiente abistama kolm Kuperjanovi jalaväepataljoni parameedikut.

"Enne kaitseväge oli mul kogu aeg hinges olnud inimeste aitamine. Kui pakuti kaitseväes võimalust parameedikuks saada, siis ma mõtlesin, et tuleb see vastu võtta. Hea võimalus inimesi aidata," kommenteeris oma ametit Kuperjanovi jalaväepataljoni parameedik Mihkel Mitt.

Kaitseväelased toetavad patsiente söömisel, vahetavad voodipesu - abistavad hooldajaid.

Karl Joosep Põldsepp ütleb, et jälgis eelmisel kevadel meediast, kuidas Saaremaal tegutses kaitseväe välihaigla ja mõtles siis, et temagi abi võiks ehk kunagi vaja minna.

"Teeme ka selliseid ravimite andmisi, inhalatsiooniga ravimeid anname. Aga enamasti aitame hooldajaid," ütles Põldsepp.

Tööd ta raskeks ei pea, pigem põnevaks.

Osakonna vastutav õde Ljudmila Linnik ütleb, et kaitseväelastele oli vaja õpetada praktilisi asju. Näiteks kuidas hoiduda nakatumisest. Teoreetilised teadmised olid neil olemas. Tema hinnangul on noored motiveeritud ning nõus igal pool käed külge panema. Ja lisab, et osakonnas on toimunud veel üks muutus.

"Meil on hästi palju naisi siin. Kui ilusad tugevad poisid tulid meile, siis naised muutusid käitumiselt. Kohe tekkis jõud, silm säras, naeratus. Atmosfäär osakonnas muutus kohe väga positiivseks," ütleb Linnik.

Osakonnajuhataja Kristiine Pruudel räägib, et esmaspäevad on haiglas keerulised, sest just esmaspäeva õhtupoolik on aeg, mil haiglasse saabub korraga palju uusi patsiente. Voodikohti pole nende jaoks enam kuigi palju varuks jäänud.



"Me näeme aina rohkem noori inimesi, kes satuvad intensiivi, mida me eelmisel kevadel ei näinud," ütleb Pruudel. "On ka vanu, aga ärevaks teeb pigem see noorte osakaal ja raskete juhtude osakaal."

Kuperjanovi jalaväepataljoni parameedikute esimene vahetus lõpetab oma töö neljapäeval. Nende asemele saabub aga järgmine vahetus kaitseväelasi.