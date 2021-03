Coopi käive kasvas ligi 700 miljoni euroni

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on Coop juba aastaid kasvanud konkurentidega võrreldes poolteist kuni kaks korda kiiremini, kuid möödunud aastal oli kasv ülejäänud turust koguni üle kahe korra kiirem.

"2020. aasta muutis kaubanduse tavapärast turuolukorda, inimesed tegid kaugtööd, mis tähendab, et kontorite asemel tehti tööd kodust, sageli ka maakodust, mis tõi kliente juurde ka paljudesse Coopi väiksematesse kauplustesse üle Eesti," ütles Ivask.

"Lisaks avasid meie piirkondlikud ühistud eelmisel aastal kuus uut kauplust ning rekonstrueerisid põhjalikult veelgi rohkem," lisas Ivask.

Coop on Eesti suurim toidu- ja esmatarbekaupluste võrgustik, kuhu kuulub 19 piirkondlikku tarbijaühistut kokku 330 kaupluse ja 6000 töötajaga. Piirkondlike ühistute omanikeks on ühistu liikmed, keda on üle Eesti kokku ca 70 000.